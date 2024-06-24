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Ликвидированного в Дагестане террориста исключили из «Справедливой России»

Ликвидированного в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаева исключили из СЗРП

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Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) исключила из своих рядов Али Закаригаева, которого 23 июня ликвидировали в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Как рассказали журналистам представители СЗРП, Закаригаев был главой партийного отделения в Сергокалинском районе, но в 2021 году покинул должность, став обычным членом «Справедливой России». 24 июня 2024 года его исключили из партии после теракта в Дагестане.

Отмечается также, что Закаригаев является племянником Магомеда Омарова, главы Сергокалинского района. Предполагается, что его сыновья, Осман и Адиль вместе с Закаригаевым участвовали в нападениях на граждан в Дербенте и Махачкале. По предварительным данным, всех троих ликвидировали.

По данным Следственного комитета, в результате действий террористов несовместимые с жизнью ранения получили 15 силовиков, а также четыре мирных жителя, включая священника РПЦ.

Ранее в Кремле рассказали, обратится ли Путин к россиянам в связи с терактом в Дагестане.

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