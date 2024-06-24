В минувшие выходные на польской границе активизировались нелегальные мигранты

В минувшие выходные на восточной границе Польши было отмечено значительное увеличение попыток прорыва со стороны нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на польскую службу пограничной охраны сообщает ТАСС.

В субботу и воскресенье 22 и 23 июня мигранты пытались проникнуть в Польшу 330 раз — при том, что за три предыдущих дня польские пограничники зафиксировали 97 попыток нелегального перехода границы. Отмечается, что в этот раз мигранты вели себя «особенно агрессивно».

Помимо этого, в «буферной зоне» были задержаны трое проводников, помогавших мигрантам найти места для перехода польской границы.

С 13 июня в Польше ввели на границе с Белоруссией «буферную зону» в Гайновском и Белостокском районах. Власти Польши утверждают, что это сделано для обеспечения лучшей защиты рубежей государства и повышения безопасности пограничников.

Ранее для борьбы с мигрантами польские фермеры разлили на границе свиной навоз.