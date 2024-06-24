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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Севастополе

Мурашко заявил, что 14 пострадавших в Севастополе находятся в тяжелом состоянии

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 14 пациентов, пострадавших при ракетном ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, находятся в тяжелом состоянии. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, было принято решение об эвакуации 22 пациентов из Севастополя, в том числе 11 детей, в Федеральные центры и больницы Москвы.

Также глава ведомства рассказал, что 18 человек, которые пострадали при терактах в городах Дербенте и Махачкале, находятся в стационарах.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Вечером того же дня группа террористов совершила нападение на Дагестан. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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