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Полицейский спасал людей при теракте в Махачкале, оказавшись без оружия в свой выходной

Раненный во время теракта полицейский рассказал о событиях в Махачкале

Полицейский из Махачкалы оказался в эпицентре стрельбы в свой выходной и спасал людей, будучи без оружия. Об этом он рассказал Telеgram-каналу «Сапа Кавказ».

По словам сотрудника полиции Хабиба Тинамагомедова, в день теракта он находился не при исполнении и отдыхал у себя дома, когда услышал выстрелы. Не имея при себе табельного оружия, мужчина решил вмешаться в происходящее и попытался спасти людей.

«С дома вышел, я рядом там живу, и увидел, дети мои прибежали, дети в слезах. Ну, подумал, может, помощь нужна, побежал туда. Увидел там люди толпой стоят, зеваки. Им начал говорить: «Отходите назад», разгонять начал, и в этот момент мне тоже чуть влетело», — отметил полицейский.

Он получил касательное огнестрельное ранение, сейчас его жизни ничего не угрожает.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

По данным Следкома, в результате действий террористов несовместимые с жизнью ранения получили 15 силовиков, а также четыре мирных жителя, включая священника РПЦ. Пятерых боевиков удалось ликвидировать.

Ранее эксперт объяснил, что общего между терактом в Дагестане и ударом по Севастополю.

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