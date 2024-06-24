Стало известно, какие регионы первыми введут туристический сбор

Туристический или курортный сбор в первую очередь введут субъекты, в которых уже наблюдается большой турпоток – к примеру, Краснодарский край и регионы Поволжья, рассказал председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Также это ожидается «новинки» в туристической сфере – регионы, которые недавно стали привлекать путешественников, отметил он в беседе с НСН.

Напомним, в Минэкономразвития предложили распространить курортный сбор на все регионы России. Это фиксированная плата за номер в гостинице, базовая ставка составляет около 65 рублей в сутки. Размер сбора могут назначать региональные власти – к примеру, снизить или обнулить налог в низкий сезон.

«Такой сбор в первую очередь введут те регионы, в которые уже направлен большой туристический поток, например, «Золотое кольцо», Поволжье, Краснодарский край. Либо же новинки туризма: Дагестан, Хакасия, Бурятия», — считает депутат.

Туристы при этом, по его мнению, будут активнее выбирать неофициальные места размещения, чтобы избежать взимания платы. Системная работа по легализации всех мест размещения пока не проводится, подчеркнул он.

Само решение о вводе туристического сбора Тарбаев назвал позитивным, отметив, что собранные средства полностью остаются в конкретном муниципалитете и идут на развитие туротрасли. В качестве примера Тарбаев привел Ставропольский край – в этом регионе, по его словам, фиксируется высокая собираемость сбора. А в Краснодарском крае сборы идут не так активно – это связано с наличием большого количества гостевых домов «серой хоны», которые выбирают туристы.

Ранее власти Сочи предложили ввести курортный сбор для автотуристов.