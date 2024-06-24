Губернатор Севастополя привел итоговые данные о погибших и пострадавших после атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обнародовал итоговые данные о количестве погибших и пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

На аппаратном совещании правительства, начавшемся с минуты молчания, Развожаев заявил, что в результате ракетной атаки ВСУ погибли двое взрослых и двое детей. За медицинской помощью обратились 153 человека, из них 27 детей.

После взрывов в оказании помощи населению были задействованы более 30 бригад скорой помощи, многие пострадавшие приходили в городскую больницу №4 самостоятельно. В настоящий момент 74 пациента получают лечение амбулаторно.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

24 июня был объявлен в Севастополе днем траура.

Ранее в Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.