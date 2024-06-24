Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Севастополя привел итоговые данные о погибших и пострадавших после атаки ВСУ

Развожаев: после атаки ВСУ погибли 4 человека, 153 обращались за медицинской помощью

close
100%
Пресс-служба правительства Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обнародовал итоговые данные о количестве погибших и пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

На аппаратном совещании правительства, начавшемся с минуты молчания, Развожаев заявил, что в результате ракетной атаки ВСУ погибли двое взрослых и двое детей. За медицинской помощью обратились 153 человека, из них 27 детей.

После взрывов в оказании помощи населению были задействованы более 30 бригад скорой помощи, многие пострадавшие приходили в городскую больницу №4 самостоятельно. В настоящий момент 74 пациента получают лечение амбулаторно.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

24 июня был объявлен в Севастополе днем траура.

Ранее в Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.

Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами