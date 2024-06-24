Появилось видео с террористами, стрелявшими в спину полицейским в Махачкале

Террористы, напавшие 23 июня на пост ДПС в Махачкале, стреляли полицейским в спину. Запись с городской камеры видеонаблюдения с кадрами перестрелки опубликовал Telegram-канал «Эхо Дагестана».

Судя по видео, боевики открыли огонь по не ожидавшим нападения со спины силовикам, а затем добили мужчин, когда они попытались убежать от преступников.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

По данным Следственного комитета, в результате действий террористов несовместимые с жизнью ранения получили 15 силовиков, а также четыре мирных жителя, включая священника РПЦ. Пятерых боевиков удалось ликвидировать.

Ранее в Совфеде заявили, что к событиям в Дагестане причастны иностранные государства.