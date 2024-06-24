В Севастополе пострадавшие смогут получить выплаты

Жители Севастополя, пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины, смогут получить выплаты. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, передает ТАСС.

По его словам, власти региона создали комиссию по оценке ущерба.

«Комиссия по оценке ущерба у нас создана. Пострадали и автомобили, и дома», — сообщил Развожаев.

До этого сообщалось, что число пострадавших при ракетной атаке на Севастополь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 155 человек, из них 27 детей. Также по уточненным данным, жертвами атаки ВСУ стали четыре человека, среди них двое детей. Пострадавших с тяжелыми ранениями (21 человек, из них девять детей) начали эвакуировать в Москву.

В Севастополе с 23 июня и до специального распоряжения губернатора Михаила Развожаева введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ракетными обстрелами со стороны ВСУ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале севастопольского правительства.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее военкор заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский беспилотник.