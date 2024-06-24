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Mash рассказал, что задержанные на пляже в Махачкале не были боевиками

Mash: задержанные на пляже «Березка» в Махачкале не были боевиками

Задержанные 23 июня на пляже «Березка» в Махачкале, предварительно, не были боевиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время стрельбы неизвестные забежали на пляж и попытались скрыться в толпе. Следом прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали двоих человек. После этого отдыхающие побежали в сторону судостроительного завода, который находится на берегу Каспийского моря, и начали просить просили помощи у работников.

В настоящий момент задержанные в отделе дают показания. Они не были вооружены, но с собой у них могли быть наркотические вещества, утверждают источники Mash. За два часа до произошедшего они якобы играли в футбол на песке. 

Накануне Baza писала, что на «Березке» задержали двоих мужчин. Очевидцы предположили, что они могли быть связаны с террористами.

23 июня в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В республике объявили трехдневный траур.

Ранее в Кремле рассказали, обратится ли Путин к россиянам в связи с терактами в Дагестане.

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