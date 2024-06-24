Гендиректора «Уральских заводов» арестовали по обвинению в мошенничестве

Гендиректор «Уральских заводов» Василий Мусин арестован по обвинению в мошенничестве при выполнении оборонного заказа. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Мусин арестован до 17 августа 2024 года. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (статья 159 часть 4 УК РФ). Следствие полагает, что он, будучи генеральным директором акционерного общества «Уральские заводы», обманом похитил выделенные МВД России деньги, предназначенные для выполнения государственного оборонного заказа.

Предприятие «Уральские заводы» расположено в Ижевске. Его профиль — проектирование и производство средств связи.

18 июня пятерых сотрудников оборонного предприятия в Сарове в Нижегородской области задержали по подозрению в краже деталей. Комплектующие были куплены за счет федерального бюджета, и их должны были использовать для исполнения гособоронзаказа. На предполагаемых воров возбудили уголовное дело о краже в крупном размере.

Ранее суд арестовал экс-сотрудника «Вектора» в Новосибирске по делу о коррупции