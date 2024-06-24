Врачи назвали симптомы и последствия теплового удара для организма

При перегреве организма может случиться тепловой удар – состояние, при котором тело не может поддерживать нормальную температуру. При этом сильно страдают сердечно-сосудистая, центральная нервная системы и почки, а если вовремя не принять меры, то человек может впасть в кому, предупредила врач-эндокринолог Наталья Петрова в беседе с 360.ru.

Тепловой удар наступает, если человек долго находится на жаре, под воздействием солнечных лучей без головного убора и в условиях высокой влажности, а также в жарком помещении, отметила эндокринолог. По ее словам, в этих условиях нарушается терморегуляция, температура тела растет. Если одежда сделана, к примеру, из нейлона или полиэстера и не отводит влагу, то создается еще и парниковый эффект, что ухудшает ситуацию.

Первые симптомы теплового удара – слабость, потемнение в глазах, потеря сознания, высокая температура, учащенное сердцебиение, одышка, покраснение кожи.

«При отсутствии лечения клиническая картина может усугубиться и характеризоваться гипертермией, галлюцинациями, рвотой, судорогами, вплоть до комы», — предупредила врач.

Первая помощь включает в себя выход на свежий воздух (если удар случился в душном помещении), холодный душ. Человека нужно увести в тень, обильно напоить его подсоленной водой. Если симптомы тяжелые или состояние ухудшается, следует вызвать скорую помощь, подчеркнула Петрова.

«При тепловом ударе страдают сердечно-сосудистая, центральная нервная системы и почки», - предупредила она, добавив, что восстановление может занять несколько дней или недель в зависимости от состояния пострадавшего.

Чтобы избежать теплового удара, врач посоветовала носить легкую одежду, избегать пребывания на солнце или в жарких помещениях, не заниматься спортом в жару и пить много воды.

Врачи ранее рассказали, кому больше всего грозит тепловой удар в жару.