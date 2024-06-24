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Врач рассказала, как определить несвежесть замороженной рыбы и мяса

Врач Лазарюк: употребление повторно размороженной рыбы может привести к аллергии

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Freepik.com

Определить свежесть замороженной рыбы и мяса может быть сложно, потому что обычно они не пахнут. Об этом RuNews24 рассказала петербургский врач-инфекционист Виктория Лазарюк.

«Проверить мороженые рыбу и мясо на свежесть можно следующими способами. Надо проткнуть их разогретым ножом. Если из надреза пойдет неприятный запах, продукт непригоден к употреблению. Размороженную рыбу нужно положить на ладонь. Если голова и хвост повиснут — процесс гниения уже начался. Такой тест называется «проба на акробата», — отметила эксперт.

По ее словам, есть испорченные замороженные продукты может быть опасно, особенно если их размораживали и замораживали повторно. Лазарюк уточнила, что в рыбе из-за этого накапливается токсическое вещество гистамин, которое может спровоцировать аллергические реакции. Помимо этого, размороженных рыбе и мясе сразу начинают размножаться вредные микроорганизмы, добавила врач.

Шеф-повар ресторана Tuna Bar Борис Лапытов до этого рассказал «Газете.Ru», как найти самого свежего тунца. По его словам, в первую очередь нужно обращать внимание на слизистую оболочку рыбы. Если она есть, это верный знак того, что рыба «успела полежать», уточнил эксперт.

Ранее врач рассказал, какие продукты приводят к ботулизму.

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