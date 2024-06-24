Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве до конца июня

До конца июня в Москве не будет сильных осадков, а температура воздуха будет расти постепенно и не превысит +25 градусов, рассказала метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. В беседе с 360.ru она опровергла сообщения о приходе аномальной жары, пообещав, что погода в столице в ближайшее время будет комфортной.

Определять погоду будет антициклон с северо-запада страны, поэтому с точки зрения осадков конец месяца в плане осадков будет более комфортным. Так, небольшой кратковременный дождь возможен только 30 июня, отметила синоптик. Температура воздуха приблизится к 25 градусам, а подняться до 27 градусов может не ранее 1 июля. По ночам воздух будет прогреваться до 11-16 градусов тепла.

В отдельных районах могут быть «всплески» температуры воздуха, однако до +33 градусов, вопреки некоторым сообщения, она не поднимется, заверила Позднякова.

«Мы практически все время будем находиться под влиянием северных потоков — всю неделю будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев будет только за счет трансформации, а не за счет адвекции, — пояснила она. — А вот эти +33 градуса возможны только тогда, когда идет сначала адвекция теплого воздуха, а потом этот теплый воздух еще и трансформируется при солнечной погоде».

Также Позднякова сообщала, что в первых числах июля температура воздуха в Москве останется в пределах 20-25 градусов тепла, ливневые дожди не ожидаются.

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