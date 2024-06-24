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Главный раввин России связал нападение в Дагестане с погромом в Махачкале

Раввин Берл Лазар связал теракт в Дагестане с погромом в аэропорту Махачкалы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Главный раввин России Берл Лазар связал нападение террористов в Дагестане с погромом в аэропорту Махачкалы, устроенными в октябре прошлого года. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе раввина.

23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на Дагестан. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. По предварительным данным, погибли не менее шести сотрудников полиции и несколько гражданских лиц.

Раввин заявил, что вся иудейская община потрясена произошедшим в Дагестане. Он напомнил, что всего полгода назад террористы бесчинствовали в махачкалинском аэропорту и в Хасавъюрте.

«Мой народ хорошо знает, что такое международный терроризм. Носители той же человеконенавистнической идеологии не раз убивали моих единоверцев и соплеменников на Ближнем Востоке, в Европе и на американском континенте», — сказал Берл Лазар.

По его словам, эти люди часто прикрываются националистическими, сепаратистскими или даже религиозными лозунгами, но главная их цель — убить как можно больше невинных людей, а у остальных посеять в сердцах страх и недоверие.

Председатель иудейской общины также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

«Вся наша община скорбит вместе с родственниками погибших, все мои единоверцы молятся за то, чтобы Б-г ниспослал исцеление раненым, исцелил души тех, кто лишился близких и дорогих людей. Уверен, что вся многонациональная и многоконфессиональная Россия сегодня сердцем с жителями Дагестана», — сказал Берл Лазар.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Пострадали более 20 человек, включая полицейских. Правоохранители задержали 60 участников беспорядков. В Кремле связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее власти Дагестана объявили трехдневный траур в связи с терактами в республике.

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