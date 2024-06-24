Увеличилось число пострадавших при ракетной атаке на Севастополь

Число пострадавших при ракетной атаке на Севастополь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 155 человек, из них 27 детей. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Также по уточненным данным, жертвами атаки ВСУ стали четыре человека, среди них двое детей.

Пострадавших с тяжелыми ранениями (21 человек, из них девять детей) начали эвакуировать в Москву.

В Севастополе с 23 июня и до специального распоряжения губернатора Михаила Развожаева введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ракетными обстрелами со стороны ВСУ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале севастопольского правительства.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

24 июня был объявлен днем траура в городе.

Ранее военкор заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский беспилотник.