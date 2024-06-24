В Минздраве назвали количество человек, остающихся с признаками ботулизма в больницах

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что в больницах на стационарном лечении остаются 218 человек с признаками ботулизма.

По словам Кузнецова, среди них один ребенок, еще 38 человек находятся на искусственной вентиляции легких. По его словам, 151 человек выписан домой.

Данные Минздрава и Роспотребнадзора разнятся. Так, по информации Роспотребнадзора, из стационаров выписаны 149 человек, ранее госпитализированные с ботулизмом. Также было изъято более 250 тонн сырья и пищевой продукции, включая все складские запасы.

До этого РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы сообщало, что генеральный директор ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе». — «Газета.Ru») Антон Лозин и еще два фигуранта по делу о массовом отравлении и случаях ботулизма обжаловали домашний арест.

Ранее в географию распространения ботулизма в России добавились три области.