Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве назвали количество человек, остающихся с признаками ботулизма в больницах

Минздрав: в больницах остаются 218 человек с признаками ботулизма

close
100%
Shutterstock

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что в больницах на стационарном лечении остаются 218 человек с признаками ботулизма.

По словам Кузнецова, среди них один ребенок, еще 38 человек находятся на искусственной вентиляции легких. По его словам, 151 человек выписан домой.

Данные Минздрава и Роспотребнадзора разнятся. Так, по информации Роспотребнадзора, из стационаров выписаны 149 человек, ранее госпитализированные с ботулизмом. Также было изъято более 250 тонн сырья и пищевой продукции, включая все складские запасы.

До этого РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы сообщало, что генеральный директор ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе». — «Газета.Ru») Антон Лозин и еще два фигуранта по делу о массовом отравлении и случаях ботулизма обжаловали домашний арест.

Ранее в географию распространения ботулизма в России добавились три области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами