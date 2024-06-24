Названы продукты, снижающие артериальное давление

При повышенном артериальном давлении важно правильно питаться и употреблять продукты, способные его нормализовать. К примеру, в рацион нужно включить зелень, которая за счет высокого содержания калия помогает почкам вывести натрий и понижает давление, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Из зелени специалисты рекомендуют выбирать рукколу, салат ромэн, шпинат, а также чаще готовить блюда с репой, листовой капустой и зеленью свеклы. К слову, сама свекла также полезна – в ней содержится оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды, за счет чего снижается давление. Свекольный сок способен привести давление в норму на целый день.

В рационе гипертоника должны быть ягоды – в их состав входят флавоноиды, снижающие давление. Особенно полезны клубника, черника и малина. Кровяное давление снижают и обезжиренные молочные продукты, в том числе творог и йогурт. Вообще полезны все продукты, содержащие много кальция и мало жира, подчеркивают эксперты.

На завтрак полезно готовить овсянку – за счет большого количества клетчатки и низкого содержания натрия и жира она нормализует состояние гипертоника. Специалисты подчеркивают, что при высоком давлении вредна соль, поэтому ее рекомендуется заменить на специи, в том числе в рацион рекомендуется включить корицу, чабрец, розмарин и базилик.

До этого ученые выяснили, что дефицит питательных веществ может влиять на вероятность выживания у пожилых людей с артериальной гипертензией. Наиболее опасным оказался дефицит витамина Е, магния и клетчатки.

Ранее эксперты назвали продукты, повышающие артериальное давление.