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Shot рассказал о планах напавших на Дагестан боевиков

Shot: напавшие на Махачкалу и Дербент боевики планировали теракты с мая

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Кира Батдалова / «Газета.Ru»

Боевики, атаковавшие Махачкалу и Дербент, планировали теракты с середины мая. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

В день атак они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек. По информации источника Shot, настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников был «первой и конкретной» целью террористов — его фотография была закреплена в чате.

В понедельник утром СК РФ подтвердил информацию о 19 погибших в республике. Следователи установили личности преступников. Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».

Накануне, вечером 23 июня, в Дагестане произошла серия терактов. Власти объявили трехдневный траур по погибшим.

Ранее президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с произошедшим в республике.

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