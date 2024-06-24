В Севастополе после атаки ВСУ в больнице остаются десятки человек

В настоящее время в больнице Севастополя остаются 79 человек, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на город. Об этом сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин, передает ТАСС.

Как заявлял губернатор города Михаил Развожаев, в настоящее время врачи решают вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших в результате обстрела.

По словам Кулагина, из 79 пострадавших 27 — дети. Он подтвердил, что часть раненых перевезут в Москву.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

24 июня был объявлен днем траура в городе. Кроме того, Развожаева ввел в Севастополе режим чрезвычайной ситуации.

Ранее водитель из Севастополя рассказал, как вывозил людей после удара ВСУ.