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Появились кадры работы следователей на местах нападений в Дагестане

СК установил личности совершивших нападения в Дербенте и Махачкале

Следственный комитет РФ продолжает работу на местах нападений на силовиков и гражданских в Махачкале и Дербенте. Видео с кадрами работы следователей опубликовал Telegram-канал СК.

«В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия». По данным Следкома, в результате действий террористов несовместимые с жизнью ранения получили 15 силовиков, а также четыре мирных жителя, включая священника РПЦ.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ситуацию с нападениями в Дагестане прокомментировал Рамзан Кадыров.

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