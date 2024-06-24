ВСУ атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль с помощью дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадал один мужчина. Ему оказывают всю необходимую помощь.

«Пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков.

В ночь на 24 июня в Белгороде и на некоторых территориях Белгородской области объявлялась ракетная опасность. В 01:21 (мск) тревога прозвучала в областном центре, а также в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

23 июня сообщалось о взрывах в Белгороде.

Днем 22 июня украинские военные при помощи беспилотников атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. Под удары попали город Шебекино, село Красное и село Муром.

Ранее в нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества.