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В Баку находившийся в розыске мужчина устроил стрельбу по полицейским

МВД Азербайджана: ликвидирован мужчина, открывший огонь по полицейским в Баку

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Depositphotos

Находившийся в розыске гражданин Азербайджана Ровшан Аллахвердиев открыл огонь из ружья по сотрудникам полиции в поселке Шувелан Хазарского района Баку. Подробности сообщил Telegram-канал МВД республики.

В релизе говорится, что Аллахвердиев применил оружие, когда полицейские пришли его задерживать. Более того, мужчина попытался прикрыться членами своей семьи. В итоге подозреваемый нанес несовместимые с жизнью раны трем полицейским. Кроме того, пострадал мирный житель. В итоге стрелка удалось ликвидировать.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Абхазии после перестрелки на КПП с Россией возбудили уголовное дело.

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