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В Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации

В Севастополе до спецраспоряжения губернатора введен режим чрезвычайной ситуации

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастополе с 23 июня и до специального распоряжения губернатора Михаила Развожаева введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ракетными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале севастопольского правительства.

Глава города подписал указ 23 июня.

«В целях ликвидации последствий обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины... постановляю ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации», — говорится в документе.

Кроме того, губернатор распорядился признать обстановку, сложившуюся на территории Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

24 июня был объявлен днем траура в городе.

Ранее водитель из Севастополя рассказал, как вывозил людей после удара ВСУ.

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Удар ATACMS по Севастополю
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