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Россияне ответили, занимаются ли они спортом

«КП»: 37% россиян не занимаются спортом

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Depositphotos

Более трети (37%) опрошенных россиян не занимаются спортом, потому что он им не близок, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

Еще 12% ответили, что они не занимаются каким-либо видом спорта профессионально, однако, ежедневно делают зарядку и поддерживают себя в форме. 6% респондентов отметили, что посещают занятия йогой и растяжку, 5% — бассейн и тренажерный зал. Они уточнили, что после рабочего дня у них всегда есть потребность в разминке и физической нагрузке.

4% опрошенных сообщили, что считают лучшей тренировкой прогулку на велосипеде по городским улицам, парку, загородной дороге. 3% рассказали, что занимаются бегом, 2% — ходят на танцы. Оставшиеся 26% опрошенных ответили, что вместо спорта они занимаются тяжелым физическим трудом — ведут хозяйство, следят за огородом, мастерят что-то на даче.

Онколог Владимир Асташов до этого говорил, что отказ от вредных привычек и бюстгальтеров с косточками, здоровое питание и регулярная физическая активность снижают риск развития рака молочной железы.

Ранее заместитель председателя правительства РФ в сфере физической культуры и спорта Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне, которые не занимаются спортом, наносят вред экономике.

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