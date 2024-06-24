В Москву перевезут пострадавших в результате обстрела Севастополя

В настоящее время решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших в результате обстрела Севастополя ракетами ATACMS. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью 23 июня в Севастополь по поручению президента России Владимира Путина прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных министерству здравоохранения РФ, Департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС.

Развожаев отметил, что 35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Врачи осмотрели всех пострадавших, в дальнейшем предстоит принять решение о транспортировке раненых в медучреждения Москвы. Пациентам будет оказана вся необходимая помощь.

«Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице», — добавил губернатор.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

24 июня был объявлен днем траура в городе.

Ранее водитель из Севастополя рассказал, как вывозил людей после удара ВСУ.