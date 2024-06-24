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Все возгорания, возникшие из-за удара ВСУ по Севастополю, потушены

ТАСС: в Севастополе потушили все возникшие из-за атаки ВСУ возгорания

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Spiridonov Oleg/Shutterstock

Возгорания, возникшие в результате падения фрагментов ракет из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь накануне, потушены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство города.

Уточняется, что в результате падения частей украинских ракет было зафиксировано семь возгораний, обошлось без пострадавших.

«Все возгорания оперативно локализованы, часть — еще до приезда пожарных», — отметила собеседница агентства.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Ранее в США обвинили западные СМИ в «тотальном молчании» об ударе ВСУ по Севастополю.

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