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Организатора взрыва у McDonald's в Москве осудили за пропаганду терроризма

«Лента.ру»: Асланбека Хасханова приговорили к четырем годам лишения свободы

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Shutterstock

Организатор взрыва у московского ресторана McDonald's Асланбек Хасханов приговорен к четырем годам лишения свободы за публичное оправдание и пропаганду терроризма. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд.

В колонии №10 в Алтайском крае Хасханов в разговорах с другими осужденными заявлял о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Он также распространял информацию, направленную на формирование у осужденных убежденности в ее привлекательности и допустимости осуществления террористической деятельности.

В 2002 году у McDonald's у станции метро «Юго-западная» взорвали автомобиль «Таврия». Жертвой взрыва стал один человек, еще восемь получили ранения. Хасханова, которого задержали за причастность к взрыву, признали виновным в терроризме и в 2006 году приговорили к 22 годам тюремного заключения.

21 июня в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

В конце мая 1-й Западный окружной военный суд вынес приговор Дилшоду Мардонову, который проходил по делу о спонсировании террористов.

До этого житель Сахалинской области получил 5,5 года колонии из-за радикальных комментариев в поддержку Украины в интернете.

Ранее в Москве арестовали предпринимателя за призывы к терроризму.

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