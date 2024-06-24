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Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 24 июня

Гидрометцентр: переменная облачность и до +23℃ ожидаются в Москве 24 июня

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до +23℃ ожидается в Москве 24 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе будет +21-23℃, в ночь на 25 июня температура может опуститься до плюс +10℃. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Московской области 24 июня температура воздуха будет колебаться в пределах плюс +19 — 24℃ . В ночь на вторник столбики термометров опустятся до отметки +7℃.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что погода в столичном регионе будет определяться барической седловиной. Он объяснил, что барическая седловина — это область давления между циклонами и антициклонами. Таким образом, в Москве прогнозируется переменная облачность, с небольшими осадками. По его словам, осадки при этом возможны только на юге и западе Московской области.

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