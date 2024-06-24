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Водитель из Севастополя рассказал, как вывозил людей после удара ВСУ

В Севастополе водитель автобуса бесплатно вывозил людей с пляжа после удара ВСУ

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Водитель автобуса из Севастополя Александр рассказал, что обстрел города ракетами ATACMS произошел, когда он ехал к пляжу, на который упали осколки. Его слова приводят «Известия».

Мужчина бесплатно забрал оттуда испуганных людей. Когда он вывез первую группу людей, то связался с начальством и получил одобрение, чтобы вернуться и забрать «чем больше народу, тем лучше».

По его словам, в автобус садились «большинство просто напуганные». Насчет крови или раненых у Александра нет информации. Он отметил, что все службы уже дежурили: скорая, МЧС, военные, ГАИ. «Тяжело раненных забирали они, а я вывозил просто напуганный народ», — добавил он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что понедельник, 24 июня, станет днем траура в Севастополе из-за обстрела города. Помимо этого, по словам чиновника, на зданиях госучреждений приспустят флаги.

Ранее военкор заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский беспилотник.

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Удар ATACMS по Севастополю
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