Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саудовской Аравии назвали число умерших паломников во время хаджа

Минздрав Саудовской Аравии: во время хаджа в Мекке погиб 1301 паломник

Более 1300 человек умерли во время паломничества в Мекку, заявил министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель. Об этом пишет РИА Новости.

«Во время хаджа умерли от естественных причин 1301 паломник, более 83% из них не были зарегистрированы», — сказал глава минздрава в эфире саудовского телеканала «Аль-Ихбария».

По его словам, 95 паломников остаются на лечении в больницах. Всего в процессе хаджа врачи Саудовской Аравии 30 тысяч раз оказали паломникам экстренную медпомощь.

Погибших похоронили в Мекке. Личности покойных устанавливаются, в некоторых случаях процесс опознания затягивается, поскольку не у всех были при себе документы, отметил министр.

До этого глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев заявил, что семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину. Умершие были из Дагестана и Московской области. Двое из них были зарегистрированы как паломники, у остальных были обычные туристические визы, по которым нельзя совершать хадж.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся во время хаджа в Мекке превысило тысячу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами