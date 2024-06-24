Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после трагедии в Дагестане

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост, в котором выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате нападения боевиков в Дагестане.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение», — написал знаменитость в социальных сетях.

Он добавил, что «воспитание душ важнее, чем воспитание тела».

В Дагестане объявили трехдневный траур после нападений боевиков на синагоги и церковь в Махачкале и Дербенте. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги. В результате атак погибли 15 полицейских и несколько гражданских лиц. По данным СМИ, среди убитых боевиков могли быть сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которого задержали и допросили.

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали поступать ближе к вечеру воскресенья. В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.

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