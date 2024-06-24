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В Абхазии после перестрелки на КПП с Россией возбудили уголовное дело

Прокуратура в Абхазии возбудила уголовное дело после перестрелки на границе с РФ

Правоохранительные органы Абхазии по факту перестрелки на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе с Россией возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на прокуратуру Гагрского района сообщает РИА Новости.

В надзорном ведомстве отметили, что уголовное дело было заведено по двум статьям Уголовного кодекса Абхазии: 117 — «Незаконное хранение и перевозка оружия» и части второй 99 — «Убийство».

Глава министерства внутренних дел Абхазии Роберт Киут подчеркнул, что все участники конфликта являются гражданами республики. В настоящее время осуществляется их розыск.

До этого сообщалось, что информация о стрельбе поступила в дежурную часть полиции в 16:55 мск 23 июня. В результате стрельбы пострадали четыре человека. Один человек погиб. Двое мужчин и несовершеннолетняя госпитализированы с пулевыми ранениями.

По предварительным данным, перестрелка произошла неподалеку от абхазского таможенного поста.

Ранее муфтий Дагестана назвал «кровавым актом безумия» нападения в республике.

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