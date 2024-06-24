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Глава Дагестана рассказал, когда в республике завершат следственные мероприятия

Меликов: разыскные мероприятия будут проводиться до выявления «спящих ячеек»

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Правоохранительные органы будут проводить оперативно-разыскные и следственные мероприятия в Дагестане до выявления всех участников террористических «спящих ячеек». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Меликов.

По его словам, подготовка «спящих ячеек» боевиков, безусловно, осуществлялась, в том числе из-за рубежа.

Глава Дагестана также призвал поддерживать действия силовиков, которые направлены на стабилизацию ситуации в республике.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с террористическими атаками в Дагестане.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале боевики обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Глава республики Сергей Меликов подписал указ о том, что 24, 25 и 26 июня объявляются в Дагестане днями траура.

Ранее очевидцы сняли на видео момент нападения на сотрудников полиции в Дербенте.

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Теракт в Дагестане
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