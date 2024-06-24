Токаев выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с террористическими атаками в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы казахского лидера.

«Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-разыскной деятельности по линии силовых ведомств», — отмечается в сообщении.

Токаев осудил теракты, назвав их «античеловеческими деяниями», и выступил за развитие сотрудничества с РФ в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере борьбы с терроризмом.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале боевики обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Глава республики Сергей Меликов подписал указ о том, что 24, 25 и 26 июня объявляются в Дагестане днями траура.

После инцидента Российский еврейский конгресс (РЕК) опубликовал заявление, в котором пообещал принять участие в восстановлении синагог и оказать помощь семьям пострадавших в терактах в Дагестане.

Ранее очевидцы сняли на видео момент нападения на сотрудников полиции в Дербенте.