Средства ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

В Ростовской области был сбит беспилотник, еще два дрона подавлены силами противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Василий Голубев.

По словам губернатора, обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территории промышленного предприятия. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших. Оперативные службы уточняют последствия от падения обломков на землю.

До этого в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявили о ракетной опасности. В Белгороде были слышны звуки взрывов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что общее число пострадавших после удара 23 июня Вооруженных сил Украины по городу возросло до 151.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре снаряда, однако один взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее американский журналист назвал актом войны наведение США ракет для удара по Севастополю.