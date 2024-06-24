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Глава Дагестана назвал число погибших полицейских и гражданских лиц

Меликов заявил, что более 15 полицейских стали жертвами теракта в Дагестане

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Теракты в Дагестане, которые произошли 23 июня, унесли жизни более 15 сотрудников полиции и нескольких гражданских лиц. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал он.

Один из них — начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Он погиб, получив тяжелое ранение в ходе перестрелки с террористами.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы пять боевиков.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападения террористов на Дагестан могут быть попыткой внести разлад между конфессиями.

Ранее очевидцы сняли на видео момент нападения на сотрудников полиции в Дербенте.

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