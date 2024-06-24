Пожарные ликвидировали пожар в синагоге Дербента

Пожарные расчеты ликвидировали огонь в синагоге города Дербент в Дагестане. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает ТАСС.

До этого мэр Махачкалы Юсуп Умавов заявил, что пострадавших, доставленных в городскую больницу после теракта, прооперировали, они находятся под постоянным присмотром врачей.

23 июня в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. После этого в Дагестане ввели режим КТО.

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев осудил теракты в республике, назвав их кровавым безумием. Кроме того, он заявил, что с помощью насилия радикалы хотят разжечь межконфессиональную вражду в России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападения террористов на православный храм и синагогу в Дагестане могут представлять собой попытку внести разлад между представителями разных конфессий.

Ранее сообщалось, что задержан глава одного из районов Дагестана.