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Число пострадавших при обстреле Севастополя возросло до 151

Развожаев: число пострадавших при ударе ВСУ ATACMS по Севастополю достигло 151

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Пресс-служба правительства Севастополя

Общее число пострадавших после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю возросло до 151. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По информации на 21:00 погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82», — написал он.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре снаряда, однако один взорвался в воздухе над территорией города. После случившегося в Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность за сегодняшнюю ракетную атаку по Севастополю на власти Соединенных Штатов и Украины. Он отметил, что произошедшее выходит за рамки военных действий и является терактом против мирных жителей России, совершенным в православный праздник.

Ранее американский журналист назвал актом войны наведение США ракет для удара по Севастополю.

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Удар ATACMS по Севастополю
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