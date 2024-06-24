Американский журналист назвал актом войны наведение США ракет для удара по Севастополю

Помощь специалистов США в наведении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракет ATACMS для удара по Севастополю — это акт войны. Такое мнение выразил американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X.

«Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны», — написал он.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность за сегодняшнюю ракетную атаку по Севастополю на власти Соединенных Штатов и Украины. Он отметил, что произошедшее выходит за рамки военных действий и является терактом против мирных жителей России, совершенным в православный праздник. Медведев также приравнял американские и украинские власти, назвав их безумными фанатиками.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения.

Ранее Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Севастополь.