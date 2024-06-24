В Дагестане будут контролировать расследование уголовных дел о терактах

Прокуратура Республики Дагестан поставила на контроль ход расследования уголовных дел о террористических актах, совершенных 23 июня в Дербенте и Махачкале. Об этом пишет РИА Новости.

«Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале», — отмечается в сообщении.

23 июня вечером боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. В республике ввели режим контртеррористической операции, который был отменен после ликвидации злоумышленников.

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев осудил теракты в республике, назвав их кровавым безумием. Кроме того, он заявил, что с помощью насилия радикалы хотят разжечь межконфессиональную вражду в России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападения террористов на православный храм и синагогу в Дагестане могут представлять собой попытку внести разлад между представителями разных конфессий.

Ранее в Дагестане на месте штурма спасли запертых в доме девочку-инвалида и ее маму.