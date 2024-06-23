Погиб глава отдела полиции Дагестанских Огней

Начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев погиб, получив тяжелое ранение в ходе перестрелки с террористами в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана в своем Telegram-канале.

«...Медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжелое ранение», — отмечается в публикации.

23 июня вечером боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным муфтията республики, погибли 9 человек, в том числе 7 полицейских, пострадали — 25.. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции.

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев осудил теракты в республике, назвав их кровавым безумием. Кроме того, он заявил, что с помощью насилия радикалы хотят разжечь межконфессиональную вражду в России.

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.