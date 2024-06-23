Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар, заявив, что использование беспилотников против Запорожской АЭС и ее окрестностей неприемлемо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, использование дронов — неприемлемо и противоречит основам безопасности, а также конкретным принципам, принятым единогласно.

До этого глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что власти контролируют ситуацию, город полностью обеспечен электроэнергией и водой.

Он отметил, что целью атак ВСУ на объекты инфраструктуры города является запугивание местного населения.

До этого в Запорожской области рассказали, откуда ВСУ бьют по ЗАЭС и Энергодару.

Энергодар является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Вечером 19 июня город подвергся интенсивной атаке украинских дронов. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, целью атаки стала одна из местных электрических подстанций «Луч».

Ранее на Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.