В Абхазии ищут причастных к перестрелке на границе с Россией

В Абхазии полиция ведет розыск причастных к перестрелке в зоне КПП «Псоу»у границы с Россией, сообщили в МВД республики.

Там сообщили, что информация о стрельбе поступила в дежурную часть в 16.55 мск. В результате стрельбы пострадали четыре человека, все они граждане Абхазии. Один человек погиб. Подозреваемые установлены.

Со сквозным ранением в руку в госпитализирована несовершеннолетняя 2007 года рождения. Также с ранениями госпитализированы двое мужчин.

На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

По предварительным данным, перестрелка произошла неподалеку от абхазского таможенного поста. До этого сообщалось, что в конфликте участвовали гражданин РФ и Абхазии на почве личного конфликта.

Ранее представители СУ СК выехали на место происшествия в Дербенте.