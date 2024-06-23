Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД Дагестана подтвердили ликвидацию двух напавших на полицию террористов

МВД Дагестана: двоих напавших на полицию боевиков ликвидировали в Махачкале

Министерство внутренних дел Дагестана подтвердило данные о ликвидации двух террористов, напавших на полицейских в Махачкале. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается», — говорится в сообщении.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте и напали на полицейских. Также есть данные о нападении на сотрудников полиции в Махачкале.

По предварительной информации, террористы убили священника Николая Котельникова, прослужившего в РПЦ около 40 лет, а также охранника церкви Михаила, который был вооружен газовым пистолетом.

Среди силовиков также есть пострадавшие. Всего в результате нападения ранения получило больше 20 граждан.

Ранее стала известна причина перестрелки на российско-абхазской границе.

Все новости на тему:
Стрельба в Дагестане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами