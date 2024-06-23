В МВД Дагестана подтвердили ликвидацию двух напавших на полицию террористов

Министерство внутренних дел Дагестана подтвердило данные о ликвидации двух террористов, напавших на полицейских в Махачкале. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается», — говорится в сообщении.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте и напали на полицейских. Также есть данные о нападении на сотрудников полиции в Махачкале.

По предварительной информации, террористы убили священника Николая Котельникова, прослужившего в РПЦ около 40 лет, а также охранника церкви Михаила, который был вооружен газовым пистолетом.

Среди силовиков также есть пострадавшие. Всего в результате нападения ранения получило больше 20 граждан.

Ранее стала известна причина перестрелки на российско-абхазской границе.