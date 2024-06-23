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Журналистов не пускают к синагоге, на которую напали в Махачкале

В Махачкале перекрыли улицу Ермошкина, где неизвестные напали на синагогу

В Махачкале правоохранители перекрыли улицу Ермошкина, на которой находится синагога. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с места событий. В воскресенье вечером вооруженные люди напали на синагогу, а также обстреляли пост ДПС.

«Журналистов вообще не пускают, начинают драться. Люди, которые стоят на улице, сказали, что улицу быстро перекрыли и пускают только жителей по прописке, тех, кто живет в этих домах на Ермошкина», — рассказала корреспондент «Газеты.Ru».

Один из жителей Махачкалы также сообщил «Газете.Ru», что слышал звуки стрельбы около вокзала. По его словам, в ходе перестрелки «погиб его товарищ из МВД».

До этого в дагестанском Дербенте также было совершено вооруженное нападение на православную церковь и синагогу. В результате был убит один сотрудник полиции, один ранен. Также погиб настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Николай Котельников.

Известно, что преступники скрылись с места инцидента на белом Volkswagen Polo.

Ранее в МВД сообщили, что в Махачкале убит один полицейский и шесть ранены.

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