В Дербенте при нападении на церковь убит священнослужитель

При нападении на церковь в Дербенте убит священнослужитель и охранник. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

«По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел», - написал Хадулаев.

Он также добавил, что нападавшие расстреляли охранника церкви Михаила. Он, по словам главы Комиссии, был вооружен лишь газовым пистолетом.

Хадулаев подчеркнул, что священники закрылись в церкви и ждут помощи.

До этого момент нападения на сотрудников полиции в дагестанском Дербенте, снятый очевидцами, попал на видео.

По данным регионального МВД, около 18:00 по местному времени (совпадает с московским) неустановленные лица обстреляли городские синагогу и церковь из автоматов. Среди силовиков есть пострадавшие.

Ранее глава Дербента прокомментировал ситуацию в городе.