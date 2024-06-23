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В Дербенте при нападении на церковь убит священнослужитель

Шамиль Хадулаев: при нападении на церковь в Дербенте убит священнослужитель

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При нападении на церковь в Дербенте убит священнослужитель и охранник. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

«По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел», - написал Хадулаев.

Он также добавил, что нападавшие расстреляли охранника церкви Михаила. Он, по словам главы Комиссии, был вооружен лишь газовым пистолетом.
Хадулаев подчеркнул, что священники закрылись в церкви и ждут помощи.

До этого момент нападения на сотрудников полиции в дагестанском Дербенте, снятый очевидцами, попал на видео.

По данным регионального МВД, около 18:00 по местному времени (совпадает с московским) неустановленные лица обстреляли городские синагогу и церковь из автоматов. Среди силовиков есть пострадавшие.

Ранее глава Дербента прокомментировал ситуацию в городе.

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