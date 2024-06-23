В Махачкале обстреляли пост ДПС

В министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, в результате произошедшего один полицейский был ранен. По факту случившегося был объявлен план «перехват», устанавливаются личности нападавших.

Вечером 23 июня в пресс-службе министерства внутренних дел Республики Дагестан заявили, что в результате перестрелки, которая произошла у синагоги в Дербенте, пострадали сотрудники правоохранительных органов.

Подозреваемые скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo, заявили в ведомстве.

18 июля житель Подмосковья поджег свой дом и устроил перестрелку с полицией.

Инцидент произошел днем в коттеджном поселке «Шелест» в районе деревни Минаево. Соседи мужчины вызвали на место экстренные службы после того, как увидели, что мужчина устроил пожар на своем участке. Но хозяин горящей постройки не дал пожарным начать тушение и стал кидаться на них с топором.

Ранее пенсионер из Дагестана открыл стрельбу по односельчанам, которые ловили рыбу в его пруду.