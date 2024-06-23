Перестрелка произошла у синагоги в Дагестане

В пресс-службе министерства внутренних дел Республики Дагестан заявили, что в результате перестрелки, которая произошла у синагоги в Дербенте, пострадали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что неизвестные нападавшие обстреляли синагогу и церковь из автоматического оружия.

По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб, еще один был ранен.

Подозреваемые скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo, заявили в ведомстве.

18 июля житель Подмосковья поджег свой дом и устроил перестрелку с полицией.

Инцидент произошел днем в коттеджном поселке «Шелест» в районе деревни Минаево. Соседи мужчины вызвали на место экстренные службы после того, как увидели, что мужчина устроил пожар на своем участке. Но хозяин горящей постройки не дал пожарным начать тушение и стал кидаться на них с топором.

В итоге хулигана все же удалось обезвредить и задержать. По данным источника, он уже имеет судимость. Мотивы его поступка остаются неизвестными.

Ранее пенсионер из Дагестана открыл стрельбу по односельчанам, которые ловили рыбу в его пруду.