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У побережья Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Тайваня

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло у побережья Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова. Его сообщение передает ТАСС.

Подземные толчки были зарегистрированы у восточного побережья острова в 22:27 по местному времени (17:27 мск). Эпицентр находился в море в 18,3 километра к югу от города Хуалянь, чье население насчитывает около 100 тысяч человек. Очаг по оценкам залегал на глубине около 17 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Незадолго до этого на Камчатке тоже произошло ощутимое землетрясение. В 19:45 по местному времени (10:45 мск) полуостров «слегка тряхнуло». Эпицентр находился в 44 километрах от Петропавловска, на глубине 126,9 километра. Магнитуда толчков составила 5,3 балла.

Еще одно землетрясение произошло в турецкой провинции Малатья, его магнитуда оценивалась в 4,0 балла. Очаг сейсмического события залегал на глубине 10,96 километра.

Ранее поклонники американской певицы Тейлор Свифт вызвали сейсмическую активность на ее концерте в Швейцарии.

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