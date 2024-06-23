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В Севастополь направили бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф

В Севастополь направили сводную бригаду специалистов федеральных центров

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф, федеральных медицинских центров и столичных медучреждений. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.

«В Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы», – сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что медики были отправлены на помощь пострадавшим по поручению президента России Владимира Путина.

Также сообщалось, что из Москвы в Севастополь был отправлен специальный борт за детьми, которые находятся в реанимации после обстрела украинскими войсками.

Ранее Песков сообщил, что Путин поддерживает постоянный контакт с военными после атаки на Севастополь.

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